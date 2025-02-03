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Bahçelievler'de Asker Eğlencesi Trafiği Tehlikeye Attı

Bahçelievler'de Asker Eğlencesi Trafiği Tehlikeye Attı
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Bahçelievler Yenibosna'da bir grup, asker uğurlama eğlencesi sırasında trafikte tehlikeli hareketler yaptı. Araçların camlarından çıkan kişiler ve kapıları açık ilerleyen araçlar trafikte büyük tehlike oluşturdu. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bahçelievler'de bir grup, asker eğlencesi yaparken trafikte tehlikeli hareketlerle ilerledi. Aracına ses sistemi takan bir kişi akan trafikte kapıları açık ilerlerken, bazıları da camlardan çıkarak seyretti. Yol kapatan magandalar cep telefonu ile görüntülendi.

Bahçelievler Yenibosna'da asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup, trafiği tehlikeye düşürerek yolu kapattı. Gruptaki bazı kişiler araçların camlarından çıkarak akan trafikte ilerledi. 34 GYT 446 plakalı aracına ses sistemi takan bir kişi de trafikte kapıları açık ilerledi. Trafik durma noktasına gelirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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