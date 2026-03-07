Haberler

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

Güncelleme:
Irak'ın Bağdat şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi ve güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Aynı zamanda Erbil’de de havalimanı yakınlarında patlamalar gerçekleşti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta diplomatik misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Irak basını, Bağdat'ta diplomatik misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Güvenlik kaynakları, büyükelçilik yerleşkesinde sirenlerin çaldığını ve bölgedeki hava savunma sistemlerinin tehditleri havada imha etmek için devreye girdiğini bildirdi. Yetkililerin ilk incelemelerine göre roketlerin Bağdat'ın doğusundaki el-Kanal bölgesinden fırlatıldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, saldırının faillerini tespit etmek amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Erbil'de havalimanı yakınlarında patlama

Aynı saatlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında da üç şiddetli patlama sesi duyuldu. Güvenlik kaynakları, havalimanında konuşlu hava savunma sistemlerinin gelen saldırılara anında karşılık vererek tehditleri bertaraf ettiğini açıkladı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı
