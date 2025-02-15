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İş görüşmesinde genç kıza ahlaksız teklif

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Bağcılar'da bir şüpheli, iş görüşmesine gelen 17 yaşındaki kıza ahlaksız teklifte bulundu. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçu ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 10 Şubat tarihinde E.S.(17) isimli kızın verilen iş ilanının ardından adrese görüşmeye gittiğinde para karşılığında fuhuş yaptırılmak istendiği belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, dün Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenledi.

5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Operasyonda, M.A.(46) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evden hırsızlık, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kasten yaralama" olmak üzere 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuğun cinsel istismarı, fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İş görüşmesinde genç kıza ahlaksız teklif
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne yazıkki böyle ekmek parası için iş arayanları suistimal etmek isteyen..... çocukları var

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Çocukken annesini böyle işe girdiğini görmüş anlaşılan, oe

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