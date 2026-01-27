Haberler

Bağcılar'da çekici dehşet saçtı: 4 yaralı

Güncelleme:
Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici, park halindeki araçlara çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesi'nde 15.00 sıralarında yaşandı. Yokuş aşağı caddede seyreden 59 RA 544 plakalı çekici, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Üzerinde araç bulunan çekici, yoldaki park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi. Dehşet saçan çekici park halinde bulunan bir kamyona çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan çekici sürücüsünü çıkartmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık uğraşı sonucu çıkartılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

