Bağcılar'da metro çıkışında Oğuzhan Çöpür'ün ailesini tehdit eden 3 çocuk tutuklandı

Güncelleme:
Bağcılar'da metro çıkışında bir çocuğu darbeden gruptan Oğuzhan Çöpür'ü bıçaklayan saldırganların ardından, aileyi tehdit eden 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde 12 Şubat'ta metro istasyonu çıkışında 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak darbetmişti. O esnada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyarmıştı. Darbedilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey kardeş ile kalabalık grup arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede gruptaki bir kişi, elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçaklamıştı. Saldırganlar yakalanırken, aile şikayetçi olmamaları yönünde tehdit mesajları almaya başlamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmış, yapılan çalışmalarda baba Fevzi Çöpür'ü tehdit ettiği belirlenen yaşı küçük 3 kişi 21 Şubat'ta yakalanmıştı. Aileye tehdit mesajları gönderdiği belirlenen 3 çocuk, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

