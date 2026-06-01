Bağcılar'da korkutan yangın: 2 katlı iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu

Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'da 2 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü olayda çevrede panik yaşandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İstanbul Bağcılar'da 2 katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek güçlükle söndürdü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısında başladı. Binanın çatısındaki dumanı ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede bütün binaya yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yaşanan olay çevrede korku ve paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin ise soğutma çalışmaları sürüyor.

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Salih Ulaş, "Ben Bağcılar Meydan'da dumanların çıktığını gördüm. Saat 00.30 sıralarındaydı. İtfaiyeleri gördüm ve buraya geldim. Müşterisiydim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
