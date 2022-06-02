Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bafra'daki sentetik ecza operasyonunda doktor ve eczacı kalfası tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan doktor ve eczacı kalfası tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan sentetik ecza operasyonunda gözaltına alınan doktor ve eczacı kalfası tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları neticesinde Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. ile C.K. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Dr. S.S. ve eczacı kalfası Ö.A. mahkemece tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title