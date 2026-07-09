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Bafra'da uyuşturucu ve silah operasyonu: Sanıklara 18'er yıl hapis

Bafra'da uyuşturucu ve silah operasyonu: Sanıklara 18'er yıl hapis
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki sanık, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerinde ve ikametinde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen sanıklar, yargılandıkları davada 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Kasım 2025 tarihinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında O.K. ve V.S. isimli şahısların üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda 108 gram metamfetamin, 19,71 gram esrar, 80,85 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 50 adet fişek ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan O.K. ve V.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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