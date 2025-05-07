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Bafra'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bafra'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Bir Kural, Bir Ömür' mottosuyla sürücülere trafik kurallarının önemi anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, etkinlikte sürücülere ikramlarda bulunarak trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Tekel Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri koordineli şekilde sürücüleri bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Erdem Türksever'in katılımıyla sürücülere çikolata ikramında bulunulurken, çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.

Etkinlikte trafik kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulanarak, sürücüler trafik güvenliği konusunda uyarıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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