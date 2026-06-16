Bafra'da motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Ali Vergili yönetimindeki 55 ARG 983 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Murat Gün idaresindeki 55 ARE 114 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Ani fren sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, karşı yönde duran 55 ARE 114 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı