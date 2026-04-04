Bafra'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Emir Efendi Mahallesi Katip Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ş. ile H.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.Ç. sağ göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan H.Ç., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

