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Göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl hapis cezası alan hükümlü Bafra'da yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl hapis cezası alan hükümlü Bafra'da yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Y., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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