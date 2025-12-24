Haberler

Bafra'da sahte alkol operasyonu

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli sahte alkol ile yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 13,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Y.S.'nin, İ.D.'ye sahte alkol teslim ettiği sırada polis ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 23 şişe içerisinde toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
