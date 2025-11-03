Bafra'da Çeltik Hasadı Sırasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik hasadı sırasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kardeş tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. (51), arazisini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Adem Y. (51) ve kardeşi Mustafa Y. (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.S., pompalı tüfekle Adem Y. ve kardeşi Mustafa Y.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Adem Y. Bafra Devlet Hastanesi'ne, kardeşi Mustafa Y. ise Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası Z.S., kullandığı tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN