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Bafra'da 4'üncü kattan düşen genç kadın ağır yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 4. kattaki bir dairenin penceresinden düşen 28 yaşındaki Sibel D. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4'üncü kattaki bir dairenin penceresinden düşen 28 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında İshaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sibel D. (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü kattaki dairenin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu değerlendirilen Sibel D., ileri tedavi için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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