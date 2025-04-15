Babasını ölümle tehdit eden ünlü rapçi gözaltına alındı

Geçtiğimiz Aralık ayında kliplerinde yasaklı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanarak 3 ay cezaevinde kalan ve kısa süre önce tahliye edilen ünlü rapçi Sansar Salvo, bu kez aile içi şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabında paylaşan rapçi, büyük tepki topladı ve Ataşehir'de gözaltına alındı.

TEHDİTLER VE ŞİDDET KAYITLARI ŞOKE ETTİ

Paylaşılan görüntülerde Sansar Salvo'nun babası Gazi Arslan'a fiziksel şiddet uyguladığı ve tehditler savurduğu görüldü. Rapçinin, "Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın, seni öldürürüm," dediği duyulurken, bu sözler sosyal medyada infial yarattı.