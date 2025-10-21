Babaeski KYK Yurdu'nda Yangın Eğitimi Verildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdu öğrenci ve personeline yangın eğitimi verildi.

Babaeski itfaiye ekipleri, KYK yurdu öğrencilerine ve personeline, yangın güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak ve muhtemel yangın vakalarına doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla eğitim verdi. Öğrencilere yangınların çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımıyla ilgili yapılan teorik bilgilendirme akabinde uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Öğrenciler, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın söndürme tüpleriyle kontrollü şekilde alevlere müdahalede bulundu. - KIRKLARELİ