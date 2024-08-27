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Babaeski'de otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu gerçekleşen kaza, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Babaeski-Edirne D100 karayolunun Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 59 AR 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ters döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Babaeski İtfaiye 3-sayfa trafik Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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