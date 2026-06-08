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Babaeski'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Babaeski'de ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklarelinin Babaeski ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Babaeski-Kırklareli kara yolu üzerinde Karamesutlu köyü mevkiinde meydana geldi. M.B idaresindeki 39 ABN 558 plakalı otomobil kontrolden çıkarak çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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