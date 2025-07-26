Azerbaycan'da Karabağ Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

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Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Ağdam, Hocalı, Hocavend, Fuzuli, Ağdere ve Şuşa illerinde çıkan yangınlara 620 personel, 51 araç ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Engebeli arazi ve hava koşulları söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Ağdam, Hocalı, Hocavend, Fuzuli, Ağdere ve Şuşa illerinin dağlık kesimlerinde yangın çıktı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ağdam, Hocalı, Hocavend, Fuzuli, Ağdere ve Şuşa illerindeki farklı noktalarda yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan (FHN) yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 620 personel, 51 araç ve 4 helikopterin sevk edildiği belirtildi. Engebeli arazi yapısı, yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı aktarıldı. Şuşa'daki yangının ormanlık alana yayılmadan kısa bir süre önce kontrol altına alındığı öğrenildi. Görgü tanıklarına göre yangın nedeniyle bölgede mayın patlaması da meydana geldi.

Yangınlara müdahale sürüyor. - AĞDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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