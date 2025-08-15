Ayvalık'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin araçta ve araçtaki şahısların üzerinde yaptıkları aramalarda 18.05 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjörde 7 adet 9 mm çapında mermi, 8 adet 9 mm çapında ve 1 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.E.K., B.G. ve V.B. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR