ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı

Ayvalık'ta Huzur ve Güven Uygulaması: Suçlular Yakalandı

Ayvalık'ta Huzur ve Güven Uygulaması: Suçlular Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması'nda 33 ekip ve 102 personel ile 2 bin 213 şahıs ve 856 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan arama kaydı olan 13 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından "Huzur ve Güven "Uygulaması" gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 33 ekip ve 102 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 2 bin 213 şahısın yanı sıra 856 araç sorgulanırken, 124 işyeri ile 52 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görev sahası olan Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda Adası Tabiat Parkı ve kırsal mahallelerde gerçekleşen uygulamada; kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs ile çeşitli suçlardan arama kaydı olan 12 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maç biter bitmez yanına koştular
img

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
img

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinde pürüz çıktı

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.