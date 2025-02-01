Ayvalık'ta Huzur ve Güven Uygulaması: Suçlular Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından "Huzur ve Güven "Uygulaması" gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 33 ekip ve 102 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 2 bin 213 şahısın yanı sıra 856 araç sorgulanırken, 124 işyeri ile 52 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görev sahası olan Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda Adası Tabiat Parkı ve kırsal mahallelerde gerçekleşen uygulamada; kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs ile çeşitli suçlardan arama kaydı olan 12 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - BALIKESİR