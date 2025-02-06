Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda restoranda büyük yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz

Ayvalık'ta Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı

Ayvalık'ta Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirerek 1.386 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ile 26 ekip ve 103 personelin katılımı ile Ayvalık genelinde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Bin 386 kişinin sorgulandığı uygulama çalışmalarında; 226 araç ve 48 işyeri kontrol edilirken, 17 parka-bahçe ve metruk binalarda aramalar yapıldı.

Yapılan çalışmada; hırsızlık suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
img

Kardeş acısıyla yıkılan Sergen ilk kez görüntülendi
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.