Ayvalık açıklarında gezi teknesindeki yaralıya sahil güvenlik müdahale etti

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan yolcu, sahil güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek Cunda Adası'ndaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan bir kişi sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında seyir halindeki bir gezi teknesinde yaralanan yolcu için yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yaralı şahsı tekneden alarak Cunda Adası'nda sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

