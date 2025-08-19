Ayvalık açıklarında gezi teknesindeki yaralıya sahil güvenlik müdahale etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan bir kişi sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında seyir halindeki bir gezi teknesinde yaralanan yolcu için yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yaralı şahsı tekneden alarak Cunda Adası'nda sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR