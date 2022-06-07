Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Samsun Ayvacık polisinin operasyonunda kenevirle yakalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Ayvacık polisinin operasyonunda kenevirle yakalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis, E.Y. (28) adlı bir kişinin yasadışı Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği polisleri düzenledikleri operasyonda bir tarlada E.Y.'ye ait olduğu tespit edilen 35 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. (28) polisteki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesi'ne götürüldü. Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen E.Y. cezaevine gönderildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Ayvacık Keskinoğlu Hisarcık Ayvacık 3. Sayfa Haberler

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