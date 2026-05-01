Ayvacık'ta 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye gör, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Küçükçetmi köyüne seyir halinde olan Ayşe E. idaresindeki 10 AF 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ayşe E. ekiplerin titiz çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sedye ve halat yardımıyla yola çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
