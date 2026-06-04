Ayvacık'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesinin Sapanca mevkiinde meydana geldi. Ümit Ç. idaresindeki 06 DV 2868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ümit Ç. ile araçta bulunan T.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE