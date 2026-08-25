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Ayvacık'ta Otluk Yangını Kontrol Altında

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesi Dibekli köyü mevkiinde saat 12.00 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter karadan ise 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle saat 14.10 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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