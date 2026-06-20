Çanakkale'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesinde saat 11.00 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı