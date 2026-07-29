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Ayvacık’ta katı atık ve bertaraf tesisindeki yangın kontrol altına alındı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde katı atık ve bertaraf tesisinde çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde katı atık ve bertaraf tesisinde çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Bilaller köyündeki katı atık ve bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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