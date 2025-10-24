Haberler

Ayşe Barım'ın Tutuklama Kararı Kaldırıldı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı. Hastanede tedavi gören Barım, önceki tahliye kararının ardından yeniden tutuklama kararı ile karşılaşmıştı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım'ın tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı.

Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talep edilen Menajer Ayşe Barım'ın davası 1 Ekim'de görülmüştü. Davada, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tahliyesine hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen tahliye kararına itiraz edilirken, dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliye edilen Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.

Halen hastanede tedavi gören Barım'ın Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu, 22 Ekim'de açıklandı. Raporda, Barım'ın hastanede tedavi görmesinin gerektiği belirtildi.

Raporu değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
