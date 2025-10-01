Haberler

Ayşe Barım'ın Gezi Parkı Davasında Ara Karar Açıklandı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddia edilen menajer Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. Mahkeme, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme sanık Barım'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmetti.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

