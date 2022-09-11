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Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Aynı kaderi paylaşan kuzenler yan yana toprağa verildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken yolda kalp krizi geçiren kişi, kuzeni ile birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken yolda kalp krizi geçiren kişi, kuzeni ile birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kuzen kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Araklı ilçesinin Çukurçayır mahallesinde yaşayan İsmail Yılmaz (60) dün yemek yerken aniden fenalaşarak yere düştü. Kuzeninin kalp krizi geçirdiğini gören amca oğlu Hüsnü Yılmaz (57) aile fertlerinin de yardımı ile hemen aracıyla kuzenini mahallerine gelen ambulansa ulaştırmak için yola çıktı. İsmail Yılmaz'ı mahalleye gelen ambulansa yetiştiren Hüsnü Yılmaz, bu sırada aracını yol kenarına çektiği sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüsnü Yılmaz ve kuzeni birlikte kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. 2 çocuk babası Hüsnü Yılmaz ve 5 çocuk babası İsmail Yılmaz için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kuzen Çukurçayır mahallesinde aile mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Yusuf Genç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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