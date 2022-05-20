Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti - Haberler

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Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydınlı genç, iş kazası sonrası hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Zafer Kocabaş (24) Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı bir mermer fabrikasında geçirdiği iş kazası sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Zafer Kocabaş (24) Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı bir mermer fabrikasında geçirdiği iş kazası sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Muğla'nın Milas ilçesindeki özel bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Kocabaş'ın üzerine fabrikada çalışırken mermer parçası düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kocabaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kocabaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İş Kazası, Kocabaş, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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