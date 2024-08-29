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Aydın-Söke Karayolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Aydın-Söke karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Aydın-Söke karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O. B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet kavşak içerisine sola dönüş yaptığı esnada Söke istikametine sol şeritte seyreden E. T. idaresindeki 20 B 5390 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 B 5390 plakalı araç yolda ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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