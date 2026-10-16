Aydın Söke'de hırsızlıktan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde 13 Ekim 2026'da hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. F. (40) isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı