Aydın Söke'de araç ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Aydın Söke'de araç ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde Akeller Caddesi'nde öğlen saatlerinde araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken araç aydınlatma direğine çarptı, motosiklet sürüklendi ve kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Akeller Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AUF 064 plakalı araç ile motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araç aydınlatma direğine çarparken, motosiklet te sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı