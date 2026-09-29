Aydın Söke'de araç ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Akeller Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AUF 064 plakalı araç ile motosiklet yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araç aydınlatma direğine çarparken, motosiklet te sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı