Haberler

Aydın Nazilli'de ev aramasında uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de ev aramasında uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan şüphelinin dijital materyalleri incelemeye alındı. Aramada uyuşturucu maddelerin yanı sıra 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı ve 12 bin TL nakit paraya el konuldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

Aydın'da uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve üretimine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Y.C.Ç. (25) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 10 fişek halinde 55 gram ve 6 parça halinde 498 gram esrar, 2 fişek halinde 16 gram metamfetamin, 2 gram kokain ele geçirildi. Aramada ayrıca 7 parça halinde toplam bin 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 320 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 makas, biberondan yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyalleri incelemeye alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Otel yemeğinde fare skandalı tersine döndü! Bu kez müşteriler suçlanıyor

Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü
Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Şüphelilerin hali dikkat çekti

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek