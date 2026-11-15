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Aydın Kuşadası'nda otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Aydın Kuşadası'nda otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Aydın Kuşadası'nda otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Aydın Kuşadası'nda otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kuştur mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücünün kalçasında ve ayağında kırıklar bulunduğu, iç kanama riskiyle uyutularak tedavi edildiği öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede A.Y. yönetimindeki 35 AGF 035 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden sola manevra yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Muhammet Yıldırım yönetimindeki off-road motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yıldırım, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım'ın kalçasında ve ayağında kırıklar olduğu, iç kanama riski nedeniyle uyutularak tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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