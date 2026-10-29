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Aydın Koçarlı'da sel sularında mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

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Aydın Koçarlı'da sel sularında mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Aydın Koçarlı'da sel sularında mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak yağışla taşan Sarıçay Deresi'nin sularında mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı. Jandarma ve sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların traktörle müdahalesiyle kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, sağanak yağışla birlikte Sarıçay Deresi'nin taşması sonucu yoldan geçmeye çalışan otomobil sel suları arasında kalırken, araçta bulunan 2 kişi son anda kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kuvvetli yağışın ardından deredeki su seviyesi aniden yükselerek, taşmaya başladı. Aracıyla yoldan karşıya geçmeye çalışan Barış G.'nin kullandığı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y.'yi kurtardı. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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