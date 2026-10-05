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Aydın'ın Köşk ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde Ovaköy mevkiinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy mevkiinde Ç.Ç. ile İ.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ç, İ.C'yi bıçakla yaraladı. Yapılan İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ç.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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