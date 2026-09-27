Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Çine Söğütçük Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 7269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı