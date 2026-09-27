Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu; inceleme sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Çine Söğütçük Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 7269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 116 sitede yayınlandı.
3,5 yaşında öksüz kaldı, Türk diplomat evlat edindi! 'Arap Osman'ın hedefi Kırkpınar'da başpehlivanlık

Türk diplomat evlat edindi! Er meydanlarının Arap Osman'ı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması

Aziz Yıldırım: Transferi için 1 ay uğraştık, Türkiye'yi istemedi
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Serenay Sarıkaya çocukluğuna döndü! Disneyland’da renkli anlar

Serenay çocukluğuna döndü! Disneyland’da doyasıya eğlendi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu

Kozinoğlu soruşturmasında ismi geçen doktor, evinde ölü bulundu
Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

Katy Perry’den Azerbaycan’da çılgın şov! Dev şişenin içine girip...