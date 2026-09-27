Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Çine ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu; inceleme sürüyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Çine Söğütçük Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 7269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı