Aydın haberleri: Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 45 göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Gelen Aydın haberlerine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can sallarında Türk kara sularına itilen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can sallarında Türk kara sularına itilen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 12.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisiyle Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3. Sayfa Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay Kuşadası 3. Sayfa Güncel Haberler

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