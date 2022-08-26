Son dakika haberi | Apartmanın bahçesinde çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Apartmanın bahçesinde çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı Erzurum'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın sonucu bahçelik alan küle döndü. Apartmanın bahçesinde çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı ERZURUM - Erzurum'da bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın sonucu bahçelik alan küle döndü. Apartman bahçesini saran alevler ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Dün akşam 22.30 saatlerinde Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde yangın çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında bahçe yanarak küle döndü. Bahçeyi saran alevler geceyi aydınlatırken, yangın vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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