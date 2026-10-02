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Aydın Efeler'de 3 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı

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Aydın Efeler'de 3 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü, yaralanan olmadı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken yangında yaralanan olmadı, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç katlı apartmanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Girne Mahallesi 2174 Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katını saran alevlere müdahale etti. Yangın sırasında apartman sakinleri tedbir amacıyla binadan tahliye edildi. Yangında yaralanan olmazken ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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