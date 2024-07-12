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Aydın-Denizli Otoyolu'nda İşçi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Aydın-Denizli Otoyolu viyadük yapım işinde çalışan bir işçi, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Aydın- Denizli Otoyolu viyadük yapım işinde çalışan bir işçi, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Yenipazar ilçesi Alhan Mahallesi'ne bağlı Kasaplar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Otoyolu viyadük yapım işinde çalışan Gökhan Önalan (45) isimli işçi, köprüde çalıştığı esnada platformun kayması sonucunda metrelerce yükseklikten düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Önalan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kahramanmaraş'ta yaşadığı öğrenilen Önalan'ın ölüm haberini alan mesai arkadaşları yasa boğuldu. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Önalan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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