Aydın'daki Maden İşletmesinde Hırsızlık: 14 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir maden işletmesinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili kamera görüntüleri ve dijital materyalleri inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma kapsamında 3'ü Aydın'da 11'i Denizli'de olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yolboyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maden işletmesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kasa hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili kamera görüntüleri ve dijital materyalleri inceleyen jandarma ekipleri, olaya karışan şahısları tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi Aydın'da, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın işbirliğiyle de 11 şüpheliyi Denizli'de yakaladı.

Yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
