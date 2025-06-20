Aydın'da Zirai Alanda Yangın Çıktı

Aydın'da Zirai Alanda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Dağeymiri Mahallesinde zirai alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dağeymiri Mahallesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Dağeymiri Mahallesinde zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekipler arazözler ile müdahale etti. Havadan ise helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. Zeytinlik alanındaki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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