Aydın'da Zeytinlikte Yangın Çıktı

Köşk Ilıdağ Mahallesi Kapız mevkiinde bulunan bir zeytinlikte gece 03.00 civarında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN