Aydın'da Zeytinlikte Yangın Çıktı

Köşk ilçesindeki zeytinlik alanda gece saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına vatandaştan gelen ihbarla müdahale edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gece saatlerinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Köşk Ilıdağ Mahallesi Kapız mevkiinde bulunan bir zeytinlikte gece 03.00 civarında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
