Aydın'da puslu sabah manzaraları mest etti

Aydın'da puslu sabah manzaraları mest etti
Güncelleme:
Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehri beyaz bir örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak manzaranın keyfini çıkardı.

Aydın'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Şehrin üzerinde beliren puslu manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, trafikte ise sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Kentin yüksek kesimleri ve ovaya bakan bölgelerde sis daha yoğun hissedilirken, şehrin üzerindeki doğal manzara görenlerin cep telefonlarına sarılmasına neden oldu. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar yüksek kesimlere çıkıp Aydın'ı resmederek ortaya çıkan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
